Elian Rodríguez celebra su quinto cumpleaños rodeado de su familia

Muy feliz y contento lució Elian Santiago Rodríguez, quien disfrutó de una alegre celebración con motivo de su quinto cumpleaños, rodeado del cariño de sus seres queridos, quienes compartieron este momento especial.

El pequeño Elian Rodríguez recibió el cariño de sus padres y hermanos en su fiesta de cumpleaños.

El festejado estuvo acompañado por sus papás, Ramiro y Aurora, así como por sus hermanos, Ángel y Karla, quienes se unieron a la celebración para felicitarlo y expresarle sus mejores deseos.

La celebración incluyó juegos, piñata y momentos memorables con la familia Rodríguez.

Entre los invitados también estuvieron su abuelita materna, Aurora; su madrina, Beatriz; y sus tías, Beatriz, Irene y Blanca, quienes disfrutaron junto al pequeño de esta fecha significativa.

Elian disfrutó de una tarde llena de abrazos y buenos deseos de sus seres queridos.

La celebración reunió además a integrantes de la familia Rodríguez Serna, quienes posaron para la fotografía del recuerdo y acompañaron a Elian Santiago en su quinto aniversario de vida.

Entre abrazos, felicitaciones y divertidos momentos transcurrió la tarde en que Elian disfrutó de los juegos, piñata y la compañía de sus invitados que compartieron su alegría.