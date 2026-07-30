Enrique Aguilar Bustos celebra su cumpleaños número 18

Rodeado de su familia y consentido por ellos, Enrique Aguilar Bustos celebró su cumpleaños número 18, una fecha que marcó su ingreso a la mayoría de edad y que compartió con sus seres queridos en una reunión llena de alegría y buenos deseos.

Durante el festejo estuvo acompañado por sus padres, Enrique Aguilar Álvarez y Ana Bustos Carrizales, quienes le expresaron su cariño y orgullo por esta nueva etapa de su vida.

También participaron en la celebración su tío y padrino, Arnulfo Bustos, quien además festejó su cumpleaños, así como sus primos Héctor y Gabriel Castillo, quienes compartieron momentos de convivencia con el homenajeado.

Los abuelos paternos, Santos Aguilar y María Luisa Álvarez, se unieron a las felicitaciones, al igual que su prima Aracely Rodríguez Bustos, haciendo de la ocasión un encuentro familiar lleno de afecto y memorables momentos.

La cita fue en un salón de eventos sociales donde los invitados compartieron de una tarde llena de sorpresas para Enrique quien recibió además felicitaciones, los mejores deseos y una grata compañía disfrutando de una rica merienda.