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Arath Noel celebra su cumpleaños: fiesta temática de Tortugas Ninja

Familia y amigos se unieron para celebrar el quinto cumpleaños de Arath Noel, creando recuerdos inolvidables.

Por Carlos Herrera - 27 abril, 2026 - 07:37 p.m.
Arath Noel celebra su cumpleaños: fiesta temática de Tortugas Ninja

La alegría, globos de colores y sonrisas reinaron en el ambiente de la fiesta que hicieron para el pequeño Arath Noel, quien celebró su quinto cumpleaños entre arreglos y decoración basada en la temática de las Tortugas Ninja, personajes favoritos del cumpleañero.

Sus padres, Omar López y Norma Hernández, fueron los anfitriones de este especial festejo, cuidando cada detalle para que su hijo disfrutara al máximo de su día entre su familia y sus seres queridos.

 

La celebración contó con la presencia de su abuelita materna, Norma Hernández Garza, así como de su abuela y tía, Consuelo Azuara y Estela Pulido, quienes no dejaron de consentir al cumpleañero. También se dieron cita los tíos de la familia Hernández Viera y la familia Garza Hernández, quienes compartieron momentos muy agradables en honor a Arath.

 

La fiesta estuvo llena de diversión, con juegos, pastel y muchas sorpresas que hicieron de esta celebración un evento inolvidable.

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