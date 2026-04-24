Eliette Coronado celebra su cumpleaños rodeada de familia y amigos

Muy consentida estuvo la pequeña Eliette Natalia Coronado en la celebración de sus 4 años de vida. Su familia y amiguitos no escatimaron en mostrarle su cariño con abrazos, buenos deseos y bonitos regalos.

Sus padres, Magaly Ríos y Jorge Alberto Coronado, se desvivieron con todos los detalles para darle a su hija momentos inolvidables en su día tan especial.

Los abuelos paternos, Jorge Coronado e Irene Palacios, así como su abuela materna, Toñi Mendoza, no perdieron la oportunidad de darle a su nieta lo mejor; también se unieron a la celebración sus tías Arnele Ríos Mendoza y Abigail Ríos Mendoza, además de sus primos Joselin, Alondra y Adrián, quienes compartieron divertidos instantes junto a la cumpleañera.

De igual manera, estuvieron presentes Alejandra Colorado y la pequeña Elisa; su madrina, Nuvia Grimaldo; sus amiguitas Victoria y Sofía, quienes entre risas y juegos se sumaron junto a los asistentes a la cálida convivencia familiar.