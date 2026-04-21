Margarita Galván González celebra su cumpleaños 61 y jubilación

La alegría y conmovedores momentos no faltaron en el festejo que hicieron en honor a Margarita Galván González, quien llegó a su cumpleaños número 61, acompañada de familiares y amistades cercanas, quienes se dieron cita para compartir esta fecha tan especial.

La ocasión tuvo un significado aún más especial, ya que Margarita también festejó su jubilación del IMSS, etapa que marca el inicio de un nuevo capítulo en su vida, rodeada del cariño de sus seres queridos.

Sus hijos, Samantha y Néstor Rodríguez Galván, estuvieron presentes brindándole muestras de amor y orgullo, al igual que sus nietos Dante, Matías y Alisson, quienes llenaron el festejo de sonrisas y ternura.

También la acompañaron sus hermanas Leticia, Sandra, Paty y Vero, quienes compartieron gratos recuerdos y buenos deseos para la homenajeada.

Durante la reunión, diversas invitadas se unieron a la celebración, disfrutando de una agradable convivencia en honor a Margarita, quien agradeció cada una de las muestras de afecto recibidas en este día tan significativo.