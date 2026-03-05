Familia y amigos se reúnen para despedida de soltera de Fabiola Mijares

La alegría, el cariño y los buenos deseos fueron expresados efusivamente por familiares y amistades a Fabiola Mijares, a quien le organizaron un festejo para despedir su soltería, ya que para este mes de marzo unirá su vida en matrimonio con su prometido Oliver Hernández.

La celebración fue organizada con gran esmero por Chiquis Campos, mamá de la novia, quien cuidó cada detalle para que la reunión fuera especial e inolvidable. Durante la convivencia, las invitadas compartieron agradables momentos entre risas, felicitaciones y los mejores deseos para Fabiola en su próxima boda.

Entre las asistentes destacaron la suegra de la novia, Karina García, así como sus futuras cuñadas Alejandra y Evelyn, quienes se sumaron con entusiasmo a la celebración. También acompañó a la festejada su querida abuela Cuquita, además de sus tías Luisa, Martha y Paola, quienes disfrutaron de la reunión familiar.

Las abuelas del novio también formaron parte de este significativo encuentro, en el que la novia recibió muestras de afecto y consejos para su nueva vida matrimonial. Sin duda, fue una tarde especial llena de detalles, en la que Fabiola Mijares se sintió rodeada del cariño de sus seres queridos, quienes celebraron con entusiasmo el próximo enlace con Oliver Hernández.