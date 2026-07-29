Jorge Alarcón celebra sus XV años con misa

Con elegancia y alegría, además de estar rodeado del cariño de sus seres queridos, Jorge Emmanuel Alarcón celebró la llegada de sus XV años de vida con una emotiva ceremonia religiosa, en la que dio gracias a Dios por esta significativa etapa de su vida.

El festejo comenzó con una misa celebrada en la Iglesia de San Antonio de Padua, donde el joven estuvo acompañado por sus padres, Jorge Alonso Alarcón y Laura Patricia Hartz, quienes compartieron con orgullo este importante momento.

Durante la ceremonia también estuvieron presentes sus padrinos, Oscar de la O y Ana María Hartz, quienes acompañaron al festejado y reafirmaron su cariño y compromiso en esta nueva etapa.

Entre los invitados también destacaron su hermano y su cuñada, Jesús Eduardo Alarcón y Michell Palacios, así como sus primos, quienes se sumaron a la celebración para compartir con Jorge Emmanuel una fecha llena de alegría y buenos deseos.

De manera especial, el festejado estuvo acompañado por su abuela materna, María Magdalena Riojas Gtz., quien acudió junto a su pareja para disfrutar de este significativo acontecimiento familiar.

Una gran recepción dónde los abrazos, felicitaciones y gratas sorpresas de parte de los asistentes fueron parte de una velada inolvidable que fue enmarcada por una cena-baile.