Fiesta de cumpleaños de Emma Terrazas reúne a familiares y amigos

Entre globos, colores y una alegre ambientación inspirada en el personaje de Stitch, Emma Fernanda Terrazas Carreón celebró su décimo aniversario de vida rodeada del cariño de familiares y amiguitos, quienes la acompañaron en una divertida fiesta llena de sorpresas y momentos inolvidables.

Sus papás, Sergio Terrazas y América Carreón, fueron los encargados de organizar cada detalle del festejo para consentir a la cumpleañera, quien disfrutó de una tarde muy especial acompañada también de su hermano Walter Terrazas.

Durante la celebración estuvieron presentes sus tías Mayi Carreón y Aris Ibarra, así como su querida abuelita Vera Castro, quienes compartieron emotivos momentos junto a la festejada.

Muy consentida estuvo también por parte de sus padrinos, Carmen Hernández y Bladimir Delgado, quienes le desearon lo mejor en esta nueva etapa de su vida.

Amiguitos y familiares disfrutaron de una agradable convivencia en honor de Emma Fernanda, quien recibió múltiples felicitaciones, abrazos y lindos obsequios por motivo de su cumpleaños número diez.