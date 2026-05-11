Emotiva despedida de soltera de Michelle Tobías

Entre muestras de cariño, buenos deseos y una agradable convivencia, Michelle Tobías protagonizó una emotiva despedida de soltera organizada especialmente en su honor previo a su enlace matrimonial con Fabián Alvarado.

Familiares y amistades cercanas se reunieron para celebrar esta nueva etapa en la vida de la feliz prometida en un evento organizado con gran entusiasmo por Esmeralda Canales, mamá de la novia; su abuela Leticia Rojas y su tía Alma Tobías, quienes cuidaron cada detalle para brindar a Michelle una tarde inolvidable llena de sorpresas y momentos especiales.

Durante el festejo, las asistentes compartieron una agradable convivencia en la que no faltaron las felicitaciones, dinámicas y muestras de afecto para la futura esposa, quien se mostró feliz y agradecida por el cariño recibido.

Acompañando a Michelle estuvieron también su mamá Esmeralda Canales, así como sus hermanas Frida Tobias y Gisselle, además de su amiga Rosalinda Villanueva, quienes disfrutaron junto a ella de este significativo acontecimiento previo al gran día.