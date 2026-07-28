Emotiva ceremonia de matrimonio de Beyra Velázquez y Ángel Morón

Un nuevo capítulo inician en sus vidas Beyra Citlaly Velázquez y Ángel Leonardo Morón al unir sus destinos en sagrado matrimonio en una emotiva ceremonia religiosa realizada en la Iglesia Sagrado de Jesús, donde estuvieron acompañados por sus seres queridos.

Durante este momento especial, los novios estuvieron rodeados por sus padres, Adriana Franco y Uriel Velázquez, padres de la novia, así como Mario Morín y Erika Ortiz, padres del novio.

Como parte de la ceremonia, Michelle Velázquez y Ángel Leonardo Briones participaron como padrinos de anillos; mientras que Yahaira y José Luis fungieron como padrinos de velación.

Asimismo, Yaquelin Mendoza y Raúl López fueron los padrinos de lazo, en tanto que Ramón Franco y Blanca Lecea acompañaron a la pareja como padrinos de arras.

Los hermanos de la novia, Michelle Velázquez y Ángel Uriel Velázquez, compartieron también este importante acontecimiento familiar. Por su parte, los hermanos del novio prefirieron no mencionar sus nombres.

Así, Beyra Citlaly y Ángel Leonardo iniciaron una nueva etapa de vida en matrimonio, con el cariño y los mejores deseos de familiares y amigos que los acompañaron en esta significativa celebración en el marco de una elegante cena-baile.