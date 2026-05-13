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Fernandito Aguirre celebra su cumpleaños vaquero en familia

Familia y amigos se unieron para festejar el segundo cumpleaños de Fernandito.

Carlos Herrera
Por Carlos Herrera - 13 mayo, 2026 - 08:20 p.m.
Fernandito Aguirre celebra su cumpleaños vaquero en familia
Con alegría compartió con sus padres.

Con una divertida temática de vaqueros y rodeado del cariño de su familia, el pequeño Fernandito Aguirre celebró su segundo aniversario de vida en una alegre fiesta infantil donde no faltaron los sombreros, botas y detalles alusivos al viejo oeste. Los invitados disfrutaron de una tarde llena de diversión, juegos y gratos momentos en honor al simpático cumpleañero.

El festejado, Fernandito Aguirre, recibió innumerables muestras de afecto de parte de sus papás, Fernando Aguirre y Estefany Olivo, quienes organizaron con entusiasmo cada detalle de la celebración para consentir a su pequeño hijo en esta fecha tan especial.

 

Uno de los momentos más esperados de la tarde fue cuando los pequeños se reunieron para disfrutar de un rico pastel decorado con motivos vaqueros, además de participar con gran emoción en la tradicional piñata, de la cual cayeron múltiples golosinas y sorpresas que hicieron sonreír a todos los presentes.

Durante el festejo también estuvieron presentes sus tías Alma y Aida Hernández, así como su abuela Yazmine Hernández, quienes felicitaron con mucho cariño al pequeño Fernandito y compartieron emotivos momentos familiares.

 

Sus tíos Axel Durán y Alejandra Olivo acudieron acompañados de la pequeña Alexa, además de su hermanito Carlos, quien disfrutó cada instante junto al festejado. Entre juegos, fotografías del recuerdo y un gran ambiente familiar, todos pasaron una inolvidable celebración en honor al cumpleañero.

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Fernandito Aguirre celebra su cumpleaños vaquero en familia
Fernando cumplió 2 años de vida
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Fernandito Aguirre celebra su cumpleaños vaquero en familia
Acompañado de sus tías Alma y Aida.
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Fernandito Aguirre celebra su cumpleaños vaquero en familia
Consentido por su abuelita.
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Fernandito Aguirre celebra su cumpleaños vaquero en familia
Sus tíos Ángel, Alejandra y su prima Alexa.
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Fernandito Aguirre celebra su cumpleaños vaquero en familia
Su hermano Carlos compartió su alegría.

  • Fernandito Aguirre celebra su cumpleaños vaquero en familia

    Fernando cumplió 2 años de vida

  • Fernandito Aguirre celebra su cumpleaños vaquero en familia

    Acompañado de sus tías Alma y Aida.

  • Fernandito Aguirre celebra su cumpleaños vaquero en familia

    Consentido por su abuelita.

  • Fernandito Aguirre celebra su cumpleaños vaquero en familia

    Sus tíos Ángel, Alejandra y su prima Alexa.

  • Fernandito Aguirre celebra su cumpleaños vaquero en familia

    Su hermano Carlos compartió su alegría.

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