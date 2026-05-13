Fernandito Aguirre celebra su cumpleaños vaquero en familia

Con una divertida temática de vaqueros y rodeado del cariño de su familia, el pequeño Fernandito Aguirre celebró su segundo aniversario de vida en una alegre fiesta infantil donde no faltaron los sombreros, botas y detalles alusivos al viejo oeste. Los invitados disfrutaron de una tarde llena de diversión, juegos y gratos momentos en honor al simpático cumpleañero.

El festejado, Fernandito Aguirre, recibió innumerables muestras de afecto de parte de sus papás, Fernando Aguirre y Estefany Olivo, quienes organizaron con entusiasmo cada detalle de la celebración para consentir a su pequeño hijo en esta fecha tan especial.

Uno de los momentos más esperados de la tarde fue cuando los pequeños se reunieron para disfrutar de un rico pastel decorado con motivos vaqueros, además de participar con gran emoción en la tradicional piñata, de la cual cayeron múltiples golosinas y sorpresas que hicieron sonreír a todos los presentes.

Durante el festejo también estuvieron presentes sus tías Alma y Aida Hernández, así como su abuela Yazmine Hernández, quienes felicitaron con mucho cariño al pequeño Fernandito y compartieron emotivos momentos familiares.

Sus tíos Axel Durán y Alejandra Olivo acudieron acompañados de la pequeña Alexa, además de su hermanito Carlos, quien disfrutó cada instante junto al festejado. Entre juegos, fotografías del recuerdo y un gran ambiente familiar, todos pasaron una inolvidable celebración en honor al cumpleañero.