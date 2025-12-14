Ximena Villastrigo celebra su cumpleaños número 9 en familia

Rodeada del cariño de su familia y amigos, la pequeña Ximena Villastrigo celebró su cumpleaños número 9 en un ambiente lleno de color y diversión.

La festejada estuvo acompañada en todo momento por su mamá, Elizabeth Villastrigo, quien cuidó cada detalle para que la celebración resultara inolvidable. También estuvieron presentes sus abuelitos maternos, Enrique y María Luisa, quienes compartieron la alegría de este día tan especial.

Familiares y amigos se dieron cita para felicitar a Ximena, entre ellos la familia Torres Abrego, así como otros invitados y miembros de la familia, destacando la presencia de María Luisa y Antonia Rodríguez.

La fiesta tuvo como temática "Gabby´s Dollhouse", lo que encantó a la cumpleañera y a los pequeños asistentes, quienes disfrutaron de la decoración, los juegos y la tradicional partida de pastel.

Sin duda, fue una tarde llena de sonrisas, buenos deseos y momentos memorables para Ximena, quien celebró un año más de vida rodeada de amor.