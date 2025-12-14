Verónica Palafox celebra su despedida de soltera en un evento familiar

En un elegante salón de eventos sociales reinó un ambiente de alegría y camaradería donde se realizó la despedida de soltera para Verónica Palafox, quien próximamente unirá su vida en matrimonio con su prometido, Valentín González.

La celebración fue organizada con gran cariño por su mamá, Elsa Saucedo, y su hermana, Cecilia Palafox, quienes cuidaron cada detalle para sorprender a la futura novia. Durante el festejo también estuvieron presentes su papá, Mario Palafox; su suegra, Dora Elia González García; así como su tía Gina Saucedo, quienes compartieron este momento tan especial.

La despedida de soltera de Verónica Palafox fue organizada por su madre y hermana, quienes cuidaron cada detalle para que la futura novia se sintiera especial. La atención a los pormenores fue evidente, lo que hizo que la celebración fuera aún más memorable.

El payaso Chucho animó la celebración, aportando risas y diversión a la reunión familiar. Su participación fue clave para crear un ambiente festivo y alegre, donde las invitadas disfrutaron de una tarde llena de sorpresas.

Verónica Palafox recibió buenos deseos de sus amigas, quienes la acompañaron en este momento especial. La unión familiar y la alegría que antecede a uno de los días más importantes en la vida de la novia fueron el sello de esta despedida de soltera inolvidable.