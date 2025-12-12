Club Piratas de Fútbol Americano celebra su posada navideña en Monclova

Entre risas, juegos y un ambiente totalmente familiar, el Club Piratas de Fútbol Americano llevó a cabo su tradicional posada navideña, en la que participaron niñas y niños de las categorías Escuelita, Infantil, Pewee Amarillo y Moyote Negro.

El festejo se realizó en un salón de eventos infantiles, donde los pequeños deportistas disfrutaron de dinámicas, dulces, regalos y convivencia con sus compañeros y entrenadores. La celebración tuvo como objetivo fortalecer la unión dentro del club y reconocer el esfuerzo de los jugadores a lo largo de la temporada.

La organización del evento estuvo a cargo del equipo de coordinadoras del club: Sandra Hipólito, Cecilia Palacio, Alejandra Regino, Gerardo González, Elisa Ibarra, Ana Lucía Ruiz, Luz Hernández, Rubí Perales y Juan Cruz, quienes se encargaron de preparar cada detalle para brindar una experiencia memorable a las familias.

El presidente del Club Piratas de Fútbol Americano, Gerardo González De la Garza, agradeció la participación de todos y destacó la importancia de fomentar valores como la convivencia, el compañerismo y el trabajo en equipo desde edades tempranas.