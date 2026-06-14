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Familia y amigos acompañan a Itzel de la Torre en su celebración de XV años

La misa en el Santuario de Guadalupe fue un momento de agradecimiento para Itzel de la Torre, quien estuvo acompañada por sus padres y hermano.

Carlos Herrera
Por Carlos Herrera - 14 junio, 2026 - 07:37 a.m.
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  • Familia y amigos acompañan a Itzel de la Torre en su celebración de XV años

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Una fecha inolvidable vivió Itzel de la Torre Rendón, quien lució encantadora en la celebración de sus esperados XV años, rodeada del cariño de familiares y amistades que la acompañaron en tan significativa ocasión.

La ceremonia religiosa se llevó a cabo en el Santuario de Guadalupe, donde la quinceañera agradeció a Dios por las bendiciones recibidas y por permitirle llegar a esta importante etapa de su vida. Durante la emotiva misa estuvo acompañada por sus padres, Emilio de la Torre y Yudith Rendón, quienes compartieron con orgullo este especial momento.

También estuvo presente su hermano, Emilio de la Torre, así como sus seres queridos que se dieron cita para felicitarla y desearle lo mejor en esta nueva etapa. Entre los asistentes destacaron sus primos Ángela Rendón y Benjamín, además de Yésica y Evelyn Cortez, quienes compartieron la alegría de la celebración.

La festejada recibió además las felicitaciones y bendiciones de sus abuelos paternos, Emilio de la Torre y Estela Garza, quienes se mostraron emocionados al verla cumplir uno de los sueños más esperados de su juventud.

Posteriormente se realizó una elegante recepción en honor de Itzel, donde familiares y amigos disfrutaron de una agradable velada. La quinceañera compartió momentos inolvidables con sus damas, quienes la acompañaron durante la celebración, enmarcando una noche llena de alegría, música y buenos deseos.

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