Regina Martínez celebra sus XV años: fiesta familiar

Elegante y rebosante de alegría, Regina Martínez lució su especial vestido para recibir sus XV primaveras cumplidas en medio de una gran fiesta donde su familia y sus más allegadas amistades le acompañaron para compartir su felicidad.

Ataviado con su vestido rosa, Regina recorrió la pista de baile escoltada por sus padres José Martínez y Sandra Montemayor quienes la presentaron en sociedad ante vítores y aplausos de los asistentes.

Durante la celebración, los conmovedores momentos surgieron en el tradicional vals cuando bailó con su padre, momentos compartidos por sus abuelos maternos José Luis Montemayor y María de Jesús Ontiveros.

También fueron parte de este festejo, sus tíos Reynaldo Martínez y Hortensia Zúñiga; sus primos Santiago, Danna, Ximena, Joseline y Max quienes se unieron a los invitados para expresar sus mejores deseos, felicitaciones, además de llevarle bonitos presentes y regalos.

En un ambiente de elegancia y fiesta, una cena-baile enmarcó los inolvidables momentos que surgieron en esa especial velada en que Regina lució feliz y encantada por tantas atenciones.