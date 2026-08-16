Julieta Arévalo y Jimena celebran su cumpleaños en familia

Con una alegre celebración y rodeadas del cariño de sus seres queridos, Julieta Arévalo Flores, de 7 años, y su hermana Jimena Arévalo Flores, de 6, disfrutaron de una divertida fiesta de cumpleaños.

Las pequeñas estuvieron acompañadas por sus papás, César Arévalo y Lupita Flores, quienes se encargaron de preparar una tarde especial para consentir a sus hijas y celebrar junto a familiares y amistades.

Entre los invitados estuvieron sus abuelos paternos, Martín Arévalo y Teresita Rocha, así como sus tías Cristina Arévalo y Alejandra Arévalo, quienes compartieron momentos de alegría con las festejadas.

También estuvieron presentes integrantes de la familia Flores, además de sus amigas Alexa y Rebeca, quienes disfrutaron junto a Julieta y Jimena de esta celebración.

La fiesta transcurrió entre felicitaciones, convivencia y buenos deseos para las pequeñas cumpleañeras, quienes agradecieron la presencia de todos los invitados que hicieron de su aniversario una ocasión inolvidable.