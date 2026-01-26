María Fernanda Barajas y su baby shower para María Paula

La alegría y emoción se vivieron en el baby shower que le organizaron a María Fernanda Barajas, quien se encuentra en la dulce espera de su bebé que será niña y llevará por nombre María Paula. La futura mamá estuvo acompañada por su esposo, José Armando Flores, así como por su mamá, Verónica García, y su suegra, Juanita Flores, quienes compartieron la alegría de este especial momento familiar.

Durante la convivencia no faltaron las muestras de cariño por parte de sus amigas, tías y de su querida hermana Melissa Barajas, quienes colmaron a María Fernanda de felicitaciones, lindos obsequios y los mejores deseos para esta nueva etapa de su vida. La cita fue en un salón de eventos sociales donde las presentes convivieron entre suaves tonos color rosa que enmarcaron risas y agradables momentos, degustando una rica merienda y compartiendo consejos para la festejada sobre su bendita tarea de ser madre, quien para finales del mes de febrero tendrá entre sus brazos a su bebé.