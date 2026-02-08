Mael Tovar celebra su primer cumpleaños en familia

Una fecha muy especial se celebró en honor de Mael Tovar, quien se vio envuelto entre abrazos y efusivas muestras de cariño con motivo de su primer cumpleaños de vida cumplido.

El cumpleañero fue consentido por sus padres, Carlos Tovar y Denisse Galván, quienes se desvivieron para compartir su alegría organizando este emotivo festejo para conmemorar su primer año de vida.

Entre los asistentes estuvieron sus abuelos maternos, Rolando Rocha y Yadira Ramírez, así como sus abuelos paternos, Carlos Tovar y Claudia Soto, quienes compartieron momentos llenos de amor y alegría.

De igual manera, estuvieron presentes sus padrinos, Carla Tovar y Nahum Torres, así como sus tíos maternos, Lesly Rocha y Rolando Rocha, y sus tías Alejandra y Carla, quienes no dejaron de apapachar al pequeño Mael durante la celebración.

Entre merienda, piñata, dulces y regalos, Mael disfrutó de la compañía de su familia y amiguitos que hicieron que esa tarde fuera inolvidable.