La familia Retis Ayala se prepara para el nacimiento de Víctor Hugo en febrero

Víctor Hugo será el nombre del bebé que llenará de alegría a la familia cuyo nacimiento está previsto para los primeros días de febrero.

La emoción y alegría envuelve a Verónica Marisela Retis, quien se encuentra en la dulce espera del nacimiento de su bebé, por lo que le organizaron un emotivo baby shower en su honor.

El festejo se desarrolló en un ambiente lleno de ternura, con una decoración cuidadosamente elegida en suaves tonos azules, la cual dio un toque especial al lugar. Uno de los detalles más significativos fueron las fotografías que mostraban la evolución del embarazo, mismas que conmovieron a las asistentes y se convirtieron en un bello recuerdo de esta etapa tan especial.

La organización del evento estuvo a cargo de su mamá, Marisela Sustaita, quien se esmeró en cada detalle para compartir la alegría de dicho suceso con la familia y sus más allegadas amistades.

La futura mamá contó con la presencia de su esposo Víctor Ayala; sus hermanas Margarita y Andrea, así como su amiga Alicia de Hoyos, además de tías, primas, amigas e invitadas especiales, entre ellas Arlene y Heréndida.

Los abrazos, felicitaciones y buenos deseos no faltaron para la festejada quien recibió además bonitos presentes para ella y el futuro integrante de la familia, todo ello en el marco de una rica merienda, risas, charlas e importantes consejos para su bonita etapa de ser madre.