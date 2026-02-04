Alejandra Colunga festeja su cumpleaños con temática K-pop

Una familia y sus amiguitos en la fiesta que le hicieron en su honor para festejar sus 6 años de vida cumplidos.

Abrazos y regalos no faltaron para la cumpleañera a quien le cantaron las mañanitas junto al pastel y la mesa principal que estuvo decorada con vistosos arreglos y detalles de sus personajes favoritos: "Las Guerreras K-pop".

El ambiente lleno de color, música y mucha diversión fue gracias a los padres Alejandra Colunga y David Delgado, que cuidaron de cada detalle para hacer de esta celebración un día muy especial.

El festejo se realizó en un salón de eventos infantiles donde estuvieron entre los presentes sus primos Yazmín y Héctor, así como sus abuelos paternos David e Idalia, y su abuelita materna Elizabeth González, quienes no dejaron de consentir a la cumpleañera.

También estuvieron presentes su tío Erick Colunga y su tía Samantha Hernández, quienes junto a los invitados se sumaron a los juegos, música y momentos inolvidables que marcaron esta alegre celebración.