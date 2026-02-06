Natalia Alvarado celebra un emotivo baby shower en Monclova

En un ambiente lleno de fe, esperanza y emotivos momentos, se llevó a cabo un Baby shower de oración en honor al próximo nacimiento del bebé de Natalia Alvarado, quien muy pronto se convertirá en mamá de un niño.

Durante la reunión, familiares y amigas se unieron en oración para pedir bendiciones, salud y protección para el pequeño que está por llegar.

La reunión fue organizada con gran dedicación por su mamá, Martha Peña Barco, quien cuidó cada detalle para que el encuentro fuera especial y significativo.

Acompañaron a la festejada sus primas Roxana Ortiz y Laura Ríos, así como un cercano grupo de amigas conformado por Yuvisela San Miguel, Eva Hernández y Pamela Valdez, quienes compartieron momentos de reflexión y alegría.

También estuvieron presentes sus tías Roxana, Idalia, María Eugenia, Iris y Mary Santos, quienes no dejaron de expresar su apoyo y felicidad ante la próxima llegada del nuevo integrante de la familia.