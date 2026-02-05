Sergio Pérez y María Fernanda López celebran sus cumpleaños

Con gran alegría se llevó a cabo el festejo de cumpleaños de los pequeños Sergio, quien celebró sus 8 años, y María Fernanda, quien cumplió 9 años, en una divertida reunión llena de color, risas y momentos inolvidables.

La celebración estuvo cuidadosamente ambientada con dos temáticas especiales: para Sergio, los arreglos estuvieron inspirados en la popular película Zootopia, mientras que María Fernanda disfrutó de una decoración con personajes coleccionables de Adopt Me, lo que dio un toque moderno y alegre al festejo.

Los festejados fueron consentidos por sus orgullosos padres, Miguel Pérez y Victoria López, así como su hermano Miguel, quienes se mostraron felices de compartir este día tan especial. También estuvieron presentes los abuelos maternos Claudia Ramón y Sergio López, además de la abuela paterna Blanca Barrera, quienes colmaron de cariño a los cumpleañeros.

No faltó la presencia de los tíos Liz Barrera y Carlos Soria, así como de su prima Carolina Soria, quienes se sumaron a la celebración y junto a los invitados disfrutaron del ambiente familiar entre juegos, pastel y agradables sorpresas.