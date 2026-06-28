Keily Rodríguez celebra su cumpleaños en Monclova con familia y amigos

Alegre, carismática y sonriente, Keily Suley Rodríguez Franco celebró sus cinco años de vida rodeada del cariño de su familia y amigos, quienes la acompañaron para hacer de esta fecha un momento inolvidable.

La festejada compartió este día especial con sus padres, Saúl Rodríguez y Karen Franco, así como con su hermana, Keidy Michelle, quienes junto a los invitados le cantaron las tradicionales mañanitas.

También la acompañaron sus abuelos maternos, Irene López y Daniel Franco, además de su abuela paterna, Martha Cruz, quienes le externaron sus felicitaciones y los mejores deseos por un nuevo año de vida.

Al festejo asistieron integrantes de las familias Rodríguez Cruz y Rodríguez Franco, además de un grupo de amiguitos que convivieron con la cumpleañera en un ambiente donde la piñata, regalos y música enmarcaron momentos de alegría y diversión, haciendo de la reunión una ocasión llena de gratos momentos.