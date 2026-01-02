Familia y amigos festejan 61 años de vida de María Guadalupe Pérez

Abrazos y bendiciones recibió María Guadalupe Pérez durante una cálida celebración que se realizó para festejar sus 61 años de vida, donde fue ampliamente felicitada por sus seres queridos.

El festejo tuvo lugar en un salón de eventos, donde los asistentes disfrutaron de la reunión organizada con esmero por su hija Martha Reyes, quien cuidó cada detalle para consentir a la festejada en esta fecha tan significativa.

Emotivos momentos vivieron con la presencia de sus queridas nietas, Nohemí, Nataly y Heisol, quienes compartieron sonrisas y muestras de cariño con su abuela, convirtiéndose en parte esencial de la celebración.

Familiares y seres queridos acompañaron a María Guadalupe, deseándole salud, felicidad y muchos años más de vida, en una reunión que se distinguió por el ambiente cálido y el afecto que reinó entre los presentes.