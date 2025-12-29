Lesly Camila celebra sus XV años: una fiesta inolvidable

Llena de alegría e ilusión, Lesly Camila destacó su belleza y elegancia con su vestido en su especial día que celebró sus XV años, marcando una fecha muy especial en su vida y en la de su familia.

La ceremonia religiosa tuvo lugar en la iglesia Santiago Apóstol, donde la quinceañera agradeció a Dios por esta nueva etapa, acompañada del cariño de su familia y sus más allegadas amistades.

Posteriormente, familiares y amigos se reunieron en el salón, donde se ofreció una elegante recepción en honor de la festejada. Sus orgullosos padres, Víctor Martínez e Isary Irazu Vázquez, escoltaron a su hija en el recorrido de la pista donde fue presentada en sociedad ante los invitados.

Su hermano Víctor Manuel, así como sus abuelitas Juany Aguilar, abuelita materna, y María Domínguez, abuelita paterna, se unieron a estos memorables momentos en que la festejada llena de alegría bailó su primer vals y realizó el tradicional brindis.

Una inolvidable velada sucedió entre música y baile, donde las sonrisas y sorpresas no faltaron, dejando un bello recuerdo en la humanidad de Lesly Camila quien estuvo consentida, colmada de abrazos, muestras de cariño y bonitos regalos que le dejaron encantada.