Renata Carranza celebra sus XV años con misa y fiesta en Coahuila

La misa de acción de gracias se llevó a cabo en la iglesia Sagrada Familia, donde Renata estuvo acompañada por sus padres y hermanos.

Por Carlos Herrera - 30 diciembre, 2025 - 07:02 p.m.
Radiante y con una bella sonrisa, la joven Renata Carranza recibió sus XV primaveras vividas con el corazón lleno de ilusiones y de la compañía de su familia y seres amados.

 

En un ambiente lleno de fe y emotividad, la joven Renata inició su celebración con una solemne misa de acción de gracias realizada en la iglesia Sagrada Familia, donde estuvo acompañada por sus padres América Preciado y Luis Carranza, quienes agradecieron a Dios, junto a ella, por las bendiciones recibidas.

Renata compartió este día tan especial con sus hermanos Nahomi y Emiliano. También estuvieron presentes sus tíos Yazmín y Enrique, así como Emmanuel y Cecy, además de la apreciable compañía de la familia Carranza, quienes se unieron a la celebración.

 

Al concluir la misa, familiares y amigos le dieron una especial recepción en un elegante salón donde fue colmada de efusivas muestras de cariño, regalos y los mejores deseos para su nueva etapa.

La velada transcurrió entre charlas, risas y sorpresas, enmarcada por una cena-baile donde la festejada vivió inolvidables y apreciados momentos con sus invitados.

