Renata Carranza celebra sus XV años con misa y fiesta en Coahuila

Radiante y con una bella sonrisa, la joven Renata Carranza recibió sus XV primaveras vividas con el corazón lleno de ilusiones y de la compañía de su familia y seres amados.

En un ambiente lleno de fe y emotividad, la joven Renata inició su celebración con una solemne misa de acción de gracias realizada en la iglesia Sagrada Familia, donde estuvo acompañada por sus padres América Preciado y Luis Carranza, quienes agradecieron a Dios, junto a ella, por las bendiciones recibidas.

Renata compartió este día tan especial con sus hermanos Nahomi y Emiliano. También estuvieron presentes sus tíos Yazmín y Enrique, así como Emmanuel y Cecy, además de la apreciable compañía de la familia Carranza, quienes se unieron a la celebración.

Al concluir la misa, familiares y amigos le dieron una especial recepción en un elegante salón donde fue colmada de efusivas muestras de cariño, regalos y los mejores deseos para su nueva etapa.

La velada transcurrió entre charlas, risas y sorpresas, enmarcada por una cena-baile donde la festejada vivió inolvidables y apreciados momentos con sus invitados.