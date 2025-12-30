Elva Guerrero celebra su segundo cumpleaños con fiesta de princesas

Una tarde llena de fantasía y alegría se vivió con motivo del segundo cumpleaños de Elva Guerrero García, quien fue consentida con una encantadora celebración bajo la temática de princesas.

La decoración estuvo compuesta por hermosos arreglos en forma de torres y castillos, elaborados en suaves tonos rosas, creando un ambiente de cuento de hadas. El pastel, uno de los elementos más admirados del festejo, tuvo un original diseño de libro de cuentos y princesas, que deleitó a todos los invitados.

Las mañanitas le fueron cantadas a Elva, quien estuvo acompañada en todo momento por su mamá Debbie García y su hermano Carlitos, quienes compartieron la felicidad de ver a Elva disfrutar cada momento de la celebración.

También estuvieron presentes sus abuelitos maternos, Sarahí y Javier; los tíos Jr. y Gali, así como Caro y Dylan, además de integrantes de la familia García quienes la colmaron de abrazos, regalos y buenos deseos.

El festejo contó con la participación de simpáticas princesas: Ady, Gali, Caro, Samy y Eimy, quienes animaron la tarde y convivieron con los pequeños invitados, donde la piñata, emocionantes juegos, piñata y merienda no faltaron en dicha fiesta en que Elva lució encantada por todos los detalles y muestras de cariño de parte de todos los asistentes.