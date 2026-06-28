Norma Villarreal celebra su cumpleaños rodeada de familiares y amigos

Apreciada, alegre y rodeada del cariño de sus seres queridos, Norma Villarreal celebró un año más de vida durante una emotiva reunión en la que familiares y amigas se dieron cita para felicitarla y compartir con ella este significativo momento.

La festejada recibió como una de sus principales acompañantes a su hija, Melissa Flores Villarreal, quien le expresó su cariño y los mejores deseos por un nuevo aniversario de vida.

Al convivio también asistieron sus hermanas, Divina Ríos, Ana María Villarreal y Gabriela Villarreal, quienes disfrutaron de la celebración junto con un amplio grupo de amistades integrado por Silvia Leal, Mayte Mansur, Rosy Crocci, Verónica Villarreal, Fátima Rivera, Daniela Hidalgo, Elva Neira, Alicia Acuña, Dora Elia Treviño, Alejandra Guerra, Iliana Haro, Adelaida Rendón, Sandra, Verónica Maltos, Ana Isabel Villarreal, Verónica Romo, Glenda Suárez, Margarita Morales, Erika Garza, Angélica, Samantha, Romina, además de Paty y Camila Villasana.

Durante la reunión, los asistentes disfrutaron de una merienda, entregaron diversos regalos a la cumpleañera y compartieron un rico pastel, enmarcando una tarde de convivencia, felicitaciones y buenos deseos para Norma Villarreal.