María Teresa Ibarra celebra su 50 aniversario rodeada de su familia

Efusivas muestras de cariño, bendiciones y abrazos recibió María Teresa Ibarra, quien celebró su 50 aniversario de vida rodeada de sus seres más queridos, quienes se dieron cita para acompañarla en esta fecha tan especial.

Su esposo, Roberto Carlos Paredes García, fue uno de los principales anfitriones de la celebración, dedicándole emotivas palabras y compartiendo con ella este importante momento. Asimismo, su hijo, Roberto Carlos Paredes Ibarra, estuvo presente brindándole su amor y orgullo.

La festejada también contó con la compañía de su mamá, María del Rosario Garza Esquivel, así como de su cuñada Claudia Segura y su hermano Mario Alberto Ibarra, quienes no dejaron pasar la oportunidad de felicitarla y hacer de este día una ocasión inolvidable.

Entre risa, charlas y una rica merienda, los invitados, familia y amistades más cercanas fueron partícipes de una inolvidable velada para María Teresa, quien se mostró feliz por todas las atenciones que recibió de los presentes.