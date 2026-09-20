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Familia y amigos festejan los cinco años de Sebastián Exiga en Monclova

La celebración de Sebastián Exiga fue un evento lleno de alegría y diversión, destacando la temática de Hot Wheels.

Carlos Herrera
Por Carlos Herrera - 20 septiembre, 2026 - 08:23 a.m.
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La alegría y diversión reinó en el ambiente del festejo que se hizo en honor a Sebastián Exiga Carrillo con motivo de su llegada a sus cinco años de vida.

Fiesta temática Hot Wheels

El pequeño estuvo acompañado por sus papás, Claudia Carrillo y Andrés Exiga, quienes disfrutaron junto a él cada momento de la celebración que estuvo decorada con la temática de Hot Wheels.

Celebración familiar

También estuvieron presentes sus padrinos, Antonio Exiga y Anahí Rosales, así como sus abuelos y demás familiares, quienes le expresaron sus mejores deseos y compartieron la alegría de este cumpleaños.

Entre abrazos, felicitaciones y buenos deseos, Sebastián disfrutó de una fecha especial que quedó como un bonito y encantador recuerdo donde sus amiguitos y familia estuvieron involucrados.

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