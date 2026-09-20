Clase
Familia y amigos festejan los cinco años de Sebastián Exiga en Monclova
La celebración de Sebastián Exiga fue un evento lleno de alegría y diversión, destacando la temática de Hot Wheels.
La alegría y diversión reinó en el ambiente del festejo que se hizo en honor a Sebastián Exiga Carrillo con motivo de su llegada a sus cinco años de vida.
Fiesta temática Hot Wheels
El pequeño estuvo acompañado por sus papás, Claudia Carrillo y Andrés Exiga, quienes disfrutaron junto a él cada momento de la celebración que estuvo decorada con la temática de Hot Wheels.
Celebración familiar
También estuvieron presentes sus padrinos, Antonio Exiga y Anahí Rosales, así como sus abuelos y demás familiares, quienes le expresaron sus mejores deseos y compartieron la alegría de este cumpleaños.
Entre abrazos, felicitaciones y buenos deseos, Sebastián disfrutó de una fecha especial que quedó como un bonito y encantador recuerdo donde sus amiguitos y familia estuvieron involucrados.