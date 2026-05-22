Fiesta temática de Bluey para Valentina y Rodrigo Saghun

Entre juegos, risas y una colorida decoración inspirada en Bluey y Bingo, los pequeños Valentina y Rodrigo Saghun protagonizaron una alegre doble celebración de cumpleaños rodeados del cariño de familiares y amigos cercanos.

La pequeña Valentina celebró sus 2 años de vida, mientras que Rodrigo festejó con emoción sus 5 años, en un ambiente lleno de diversión y detalles alusivos a los populares personajes infantiles.

Los orgullosos papás, Ernesto Saghun y Fabiola Medina, se encargaron de compartir este especial momento junto a sus hijos, quienes disfrutaron de una jornada repleta de sorpresas, felicitaciones y muestras de cariño por parte de los invitados.

La temática de Bluey y Bingo dio un toque especial al festejo, creando un escenario ideal para las fotografías y la convivencia familiar.

Entre quienes acompañaron a los festejados estuvieron sus abuelos, Juan Medina y Norma Irene Gómez, además de integrantes de la familia Medina Tobías y la familia Amaya Medina, quienes se sumaron con entusiasmo a la celebración y compartieron gratos momentos junto a los pequeños.

También estuvieron presentes los padrinos Rodolfo Martínez y Herlyn Hurtado, así como los tíos Esmeralda Medina y Antonio Gutiérrez, quienes no dejaron pasar la oportunidad de consentir a Valentina y Rodrigo con felicitaciones, regalos y los mejores deseos en esta fecha tan significativa para la familia.