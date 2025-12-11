Diana Fraire celebra sus 60 años con emotiva fiesta sorpresa en la localidad

Emotivos momentos surgieron cuando familiares y amistades recibieron a Diana Beatriz Fraire cantándole las mañanitas en una fiesta sorpresa que se le organizó para celebrar sus 60 años de vida cumplidos, en el cual la cumpleañera no pudo evitar que las lágrimas de emoción y alegría cubrieran sus mejillas.

La celebración tuvo lugar en un distinguido salón de la localidad en torno de una noche llena de alegría y elegancia, donde familiares y amigos se dieron cita para acompañarla en tan especial ocasión.

La festejada estuvo rodeada del cariño de sus hermanos José Luis, Juan, Rosy, Diana, Berta, Daniel y Héctor Fraire Farías, así como de su esposo Jorge Borjas, quien estuvo a su lado en cada momento.

También la acompañaron sus hijos Diana Ludivina, Jorge y Víctor, además de sus consentidos nietos: Lyan, Alyson, Jorge, Caleb, José Miguel, Víctor, Diego y Santiago, quienes fueron protagonistas de varias sorpresas durante la velada.

Conmovedores momentos se vivieron durante un fotoclip en el que proyectó una remembranza en video, que recorrió la vida de la cumpleañera, evocando recuerdos entrañables y sus etapas más significativas.

Además, sus nietos la sorprendieron con un baile especial preparado especialmente para ella, le dedicaron canciones, provocando sonrisas y lágrimas de emoción entre los presentes.

Posteriormente, el ambiente musical se elevó aún más con la llegada del mariachi, que interpretó temas que hicieron cantar, bailar y aplaudir a todos.

Los invitados disfrutaron de una exquisita cena-baile, donde la pista se mantuvo llena durante gran parte de la noche en la que los compañeros del grupo de danza México Tenochtitlan compartieron la alegría de la festejada.

Como broche de oro, la festejada y su familia grabaron dichos momentos en una sesión fotográfica, capturando momentos memorables de una celebración que quedará grabada en sus corazones.