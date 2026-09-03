Familia y amigos acompañan a Danna Lucía Mazatán en su cumpleaños

Con gran alegría y rodeada del cariño de sus seres queridos, Danna Lucía Mazatán celebró sus seis años de vida en una divertida reunión preparada especialmente para ella.

La festejada compartió este día especial junto a sus papás, Luis Mazatán y Dalila Vélez, quienes se encargaron de consentirla y hacer de la ocasión un recuerdo inolvidable.

La mesa principal lució una colorida decoración inspirada en los personajes favoritos de la cumpleañera, las chicas de K-Pop Demon Hunters, convirtiéndose en el escenario perfecto para cantarle Las Mañanitas. Entre abrazos, felicitaciones y regalos, Danna Lucía disfrutó uno de los momentos más emotivos de su celebración, rodeada del cariño de sus seres queridos.

Estuvieron presentes sus abuelos maternos, Sergio Vélez, así como sus abuelos paternos, Gilberto Mazatán y Rosa Carmen Hipólito, quienes disfrutaron acompañar a su nieta en esta fecha tan significativa.

Entre los invitados estuvieron sus tíos Sergio Vélez y Eduardo Flores, además de sus tías Narcedalia Mazatán y Gabriela Mazatán.

Un momento especial fue la presencia de su maestra, Wendy Alvarado, y de sus amiguitos del kínder, entre ellos Estefanía Castañeda, quienes se sumaron a la celebración y compartieron con Danna Lucía una tarde llena de diversión, sonrisas y buenos deseos.

La cumpleañera disfrutó cada instante de su festejo, agradeciendo con alegría las muestras de cariño de familiares, amigos y compañeros que hicieron de sus seis años una ocasión memorable.