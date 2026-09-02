Emotivo baby shower de Wendy Valadez para su primera hija

Con ilusión y alegría, Wendy Valadez disfrutó de un emotivo baby shower organizado con motivo de la próxima llegada de su primera hija, Lucía Victoria, quien tiene como fecha prevista de nacimiento el 26 de septiembre.

La reunión fue organizada por Norma Villarreal y Cynthia Guzmán, quienes cuidaron cada detalle para hacer de la celebración un momento memorable antes del nacimiento de Lucía Victoria.

La cita fue en un salón de eventos donde, rodeada de familiares y amigas, la futura mamá compartió una tarde especial en la que recibió muestras de cariño, buenos deseos y consejos para esta nueva etapa de su vida.

Entre las invitadas estuvieron su esposo, Carlos Guzmán; su suegra, Norma Villarreal; su cuñada, Cynthia Guzmán; su abuelita, Catalina Arzola; además de tías, primas y amigas, quienes se sumaron a la celebración.