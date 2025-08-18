Contactanos
Emotiva fiesta de XV años para Gema Guadalupe Cabello

Familiares y amigos se unen para celebrar los XV años de Gema Guadalupe Cabello.

Por Carlos Herrera - 18 agosto, 2025 - 07:07 p.m.
Con paso cadencioso, destacando su juvenil belleza con su elegante vestido, Gema Guadalupe Cabello recorrió el camino hacia el altar para dar gracias a Dios por permitirle vivir y compartir su alegría por sus XV años cumplidos con su familia y amistades.

Sus padres, Yadhira Márquez y Francisco Cabello, estuvieron a su lado en tan importantes momentos y escucharon con ella el emotivo mensaje del sacerdote dirigido a ella.

Hicieron presencia también sus abuelos paternos, Miriam y Germán Márquez, y su abuela Elvira Hernández en la misa que tuvo lugar en la iglesia Sagrado Corazón de Jesús.

Posteriormente, familiares e invitados recibieron a la bella debutante con efusivos abrazos, felicitaciones y regalos en un distinguido salón de eventos donde Gema Guadalupe fue presentada en sociedad.

Entre risas, divertidos y conmovedores momentos, la quinceañera disfrutó de una inolvidable velada que se llevó a cabo en el marco de una cena-baile.

