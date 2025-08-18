Emotiva fiesta de XV años para Gema Guadalupe Cabello

Con paso cadencioso, destacando su juvenil belleza con su elegante vestido, Gema Guadalupe Cabello recorrió el camino hacia el altar para dar gracias a Dios por permitirle vivir y compartir su alegría por sus XV años cumplidos con su familia y amistades.

Sus padres, Yadhira Márquez y Francisco Cabello, estuvieron a su lado en tan importantes momentos y escucharon con ella el emotivo mensaje del sacerdote dirigido a ella.

Hicieron presencia también sus abuelos paternos, Miriam y Germán Márquez, y su abuela Elvira Hernández en la misa que tuvo lugar en la iglesia Sagrado Corazón de Jesús.

Posteriormente, familiares e invitados recibieron a la bella debutante con efusivos abrazos, felicitaciones y regalos en un distinguido salón de eventos donde Gema Guadalupe fue presentada en sociedad.

Entre risas, divertidos y conmovedores momentos, la quinceañera disfrutó de una inolvidable velada que se llevó a cabo en el marco de una cena-baile.