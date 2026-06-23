Familia y amigas se reúnen para la despedida de soltera de Heidy Jiménez

Radiante, carismática y llena de ilusión, Heidy Jiménez protagonizó una emotiva despedida de soltera en su honor, rodeada del cariño de familiares y amigas que se reunieron para celebrar la próxima etapa que está por iniciar en su vida.

La festejada se encuentra afinando los últimos detalles para su enlace matrimonial con Raymundo Rangel Luna, con quien unirá su vida en matrimonio el próximo 15 de agosto. Por tal motivo, sus seres queridos organizaron una agradable reunión en la que no faltaron los buenos deseos, las muestras de afecto y los momentos de convivencia.

Las anfitrionas del festejo fueron su mamá, Yesenia Barajas, y su futura suegra, Guadalupe Luna, quienes prepararon cada detalle para que la futura novia disfrutara de una tarde inolvidable en compañía de las personas más importantes de su vida.

Durante la celebración también estuvieron presentes sus tías, Zoraida Barajas y Yahaira Barajas, así como su querida abuela Guadalupe Peña, quienes compartieron consejos y felicitaciones para la próxima esposa.

La reunión transcurrió en un ambiente de alegría y entusiasmo, donde amigas y familiares convivieron amenamente, compartiendo anécdotas y expresando sus mejores deseos para la pareja que está a punto de comenzar una nueva historia juntos.