Liam Sander festeja su tercer cumpleaños rodeado de seres queridos

Con una alegre celebración, Liam Sander Castillo Enríquez festejó su tercer cumpleaños, acompañado por sus papás, familiares y seres queridos, quienes se reunieron para compartir con él esta fecha especial.

El pequeño recibió el cariño de sus papás, Hernán Castillo y Meliza Esquivel, quienes prepararon cada detalle para que su hijo disfrutara al máximo de su aniversario.

La cita fue en un salón de eventos infantiles, donde estuvieron presentes sus abuelos maternos, Yoni de la Cerda y Silvia Esquivel, así como su tía Isis Esquivel, además de sus primos Orlando y Meredith Castillo, quienes se sumaron a la celebración.

También estuvieron presentes integrantes de la familia Arellano Gámez, así como los padrinos de Liam, Enrique Castillo y Yaneth Esparza, quienes compartieron con el festejado una jornada especial.

Durante la convivencia, Liam disfrutó de la compañía de sus invitados, especialmente de sus primos Gael Esparza y Meredith Castillo, convirtiendo su tercer cumpleaños en un recuerdo lleno de momentos felices y muestras de cariño.