Despedida de soltera de Natalia Valdez Macías en evento social

Muy próxima será la fecha en que Natalia Valdez Macías se encuentre en el altar para contraer matrimonio con su prometido Gandhi Azael Méndez, razón por la cual le organizaron una despedida de soltera en su honor.

La cita fue en un salón de eventos sociales al que asistieron las invitadas para felicitar a Natalia y reiterarle su apoyo para su futura boda, que será en noviembre del presente año.

En el festejo estuvieron su mamá Griselda Macías; su hermana Daniela; su suegra Antonia Vallejo; su cuñada Madai Rodríguez; sus primas Mary y Marisol; sus tías Mary y Adriana, además de sus amigas, quienes compartieron su alegría por su futuro acontecimiento.

Entre risas y conversaciones, las invitadas disfrutaron de una tarde de fiesta en la que merendaron, jugaron divertidas dinámicas y expresaron su incondicional apoyo a Natalia.