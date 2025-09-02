Familia y amigos celebran la próxima boda de Valeria Cristina

Una despedida de soltera fue organizada en honor a Valeria Cristina Terrazas Morán, ya que en próximas fechas unirá su vida en matrimonio con su prometido Luis Alberto Wong.

El evento fue organizado por su mamá Guadalupe Morán y su hermana Saare Terrazas, quienes se ocuparon de los pormenores y extendieron la invitación a familiares y amistades para compartir la alegría de la festejada.

La cita fue en un salón de eventos donde estuvieron presentes su suegra Irasema Carmona; sus tías Sonia y Maribel; su ahijada Frida; sus primas y amigas, quienes felicitaron a Valeria y le expresaron sus mejores deseos por su próxima boda.

La tarde transcurrió entre conversaciones, sonrisas y divertidos momentos en los que compartieron especiales momentos con Valeria Cristina.