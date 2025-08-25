María Elena González se despide de la soltería con alegría

Una despedida de soltera le fue organizada a María Elena González, ya que muy pronto estará frente a su prometido Oscar Charles, tomados de la mano y expresando su consentimiento de aceptarlo como esposo.

Es por dicha razón que su mamá María Elena y su hermana Mileidy se acomidaron para organizar los detalles de la despedida e invitar a la familia y amistades más allegadas.

La cita fue en un salón de eventos sociales de la localidad donde las invitadas rindieron honores a la futura novia, a quien le desearon lo mejor y le expresaron su apoyo incondicional para la próxima boda que será para el mes de noviembre.

En el evento estuvieron presentes sus primas Sofía, Pamela, Cecilia, Karen y Lucero; sus cuñadas Daniela Margarita Rodríguez y Kristal Andrea Charles; su cuñada Santa Margarita Charles; sus tías Claudia, Ana, Martha, Juany, Perla, además de sus amigas que compartieron con ella una cálida tarde merendando y conversando de los detalles de la futura boda.