Claudia Fabela celebra su cumpleaños rodeada de cariño familiar

Rodeada de cariño y amor de parte de su familia y sus más allegadas amistades, Claudia Fabela celebró un año más de vida.

Múltiples fueron los abrazos, regalos y efusivas muestras de cariño que recibió la cumpleañera en su fiesta que fue organizada por sus hijos Verónica, Luis y Eduardo, quienes no escatimaron su esfuerzo para darle a su mamá un día muy especial.

La cita fue en un salón de eventos donde los invitados compartieron la alegría de la cumpleañera en el marco de una cálida y divertida tarde llena de charlas y sonrisas y una rica merienda.

Su esposo Cayetano Dimas estuvo siempre al lado de su esposa, también acudieron la comadre Guadalupe Hernández y la sobrina Mara Romero, quienes no se perdieron por nada dicha fecha.

Acudieron además sus hermanas Pily, Rosy y Minerva; sus primas Leticia, Carmen y Laura; y sus sobrinas Mara, Marijose, Minerva y Pam, quienes no pararon de consentir a la festejada Claudia Favela junto con los invitados grabando momentos que seguramente serán inolvidables.