Pareja Cristina Aguilar y Pedro Velázquez festeja 50 años de matrimonio

La distinción y elegancia envolvieron el amor y la alegría de los esposos Cristina Aguilar y Pedro Velázquez, quienes rodeados de sus familiares y sus amistades festejaron su 50 aniversario de feliz matrimonio.

El evento tuvo lugar en un exclusivo salón de eventos de la localidad, en el que los invitados vistieron de 'manteles largos' para acompañar a la feliz pareja y compartir su alegría en una cena-baile.

Los abrazos, felicitaciones y buenos deseos no faltaron para los homenajeados, quienes recibieron bonitos presentes y efusivas muestras de afecto.

Cristina y Pedro contaron con la presencia de sus hijas Bety, Silvia y Yolanda; la familia Valdés Velázquez; la familia Munguía Velázquez, Ríos Velázquez, quienes junto a los invitados disfrutaron de divertidos, conmovedores e inolvidables momentos con los homenajeados.