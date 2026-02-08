Maximiliano festeja su tercer cumpleaños en familia

Ambiente de sonrisas y momentos entrañables reinaron en el ambiente donde Maximiliano festejó su tercer cumpleaños de vida, rodeado del cariño de su familia y seres queridos.

Sus padres, Paola y Fernando, fueron los anfitriones de este significativo acontecimiento, acompañados también por su hermano Fernando, quien compartió la felicidad del cumpleañero en todo momento.

Muy sonriente recibió Maximiliano las mañanitas junto al pastel, además de apagar las velitas y pedir sus tres deseos correspondientes.

Los abrazos, felicitaciones y regalos no faltaron de parte de los familiares, entre ellos sus abuelos paternos, Fernando y Adriana, así como su abuela materna, Diana, quienes no dejaron de consentir al pequeño cumpleañero. También estuvieron presentes sus primos, quienes aportaron diversión y risas a la celebración.