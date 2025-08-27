Emotiva boda de Gabriela Vázquez y Oscar Martínez en el Santuario de Guadalupe

Una nueva página en sus vidas escribieron los novios Gabriela Vázquez y Oscar Armando Martínez cuando se presentaron en el altar y ante Dios expresaron su consentimiento de aceptarse como esposos.

La ceremonia tuvo lugar en el Santuario de Guadalupe donde los conmovedores momentos sucedieron cuando, tomados de la mano y cruzando sus miradas, hicieron su promesa de unirse para toda la vida.

Estuvieron presentes el papá de la novia Valentín Vázquez; la mamá del novio Delfina Rodríguez, los hermanos de la novia Yazmín y Edgar; los hermanos del novio Felipe Antonio y Víctor Hugo, quienes fueron testigos de tan importantes momentos.

Posteriormente, después de grabar sus firmas en el acta ante el juez, una gran recepción coronó su alegría y felicidad de esta alianza donde los invitados los felicitaron y les desearon lo mejor, además de llevarles bonitos presentes.

Una elegante velada donde los especiales e inolvidables momentos reinaron en el ambiente fueron la cereza del pastel en que los nuevos esposos compartieron y disfrutaron con sus invitados.