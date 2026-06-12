Jaqueline Calera y Fabián Valadez celebran su fiesta prenupcial

Felices y enamorados celebraron su fiesta prenupcial Jaqueline Calera y Fabián Alexis Valadez, quienes muy pronto estarán en el altar para consagrar su amor en matrimonio, fecha programada para este próximo mes de septiembre de este año.

El festejo fue organizado con cariño por los padres de la novia, así como por sus sobrinas Yazmín y Yajaira, quienes se encargaron de cada detalle para que los futuros esposos compartieran con sus invitados un evento muy especial.

Durante el festejo, familiares y amigos compartieron momentos de convivencia, felicitaciones y consejos para la nueva etapa que están por iniciar como matrimonio. Los asistentes aprovecharon la ocasión para expresar sus mejores deseos a la feliz pareja, quienes agradecieron las muestras de afecto recibidas.

Por parte del novio estuvieron presentes sus padres, Leticia Hernández y Roberto Valadez, además de sus hermanos Vianney y Roberto, así como su cuñada Génesis, quienes se mostraron entusiasmados por la próxima unión familiar.

Acompañando a la novia estuvieron sus padres, Deyanira Vaquera y José Luis Calera, así como sus hermanos Ania Guadalupe y Axel Eli, quienes compartieron con emoción esta significativa celebración.