Emotiva ceremonia religiosa marca los XV años de Ximena Abigaíl

En un ambiente lleno de alegría, emoción y elegancia, la joven Ximena Abigaíl De la Cruz Esquivel celebró la llegada de sus XV años con una emotiva ceremonia religiosa realizada en la Parroquia San Francisco de Asís, donde estuvo acompañada por familiares y seres queridos que compartieron con ella este importante acontecimiento.

Para tan especial ocasión, Ximena lució un hermoso vestido en color rojo, complementado con una delicada corona de piedras blancas, un ramo elaborado con rosas rojas y blancas, así como elegantes aretes a juego con su atuendo, resaltando su belleza y felicidad en este significativo día.

Acompañándola en todo momento estuvieron su mamá, Daniela Esquivel, y su hermano, Juan Antonio, quienes le brindaron su cariño y apoyo durante la celebración.

Posteriormente, familiares y amistades se trasladaron a un salón de eventos sociales donde se llevó a cabo la recepción. Tras ser presentada oficialmente en sociedad, la festejada sorprendió a los asistentes con una vistosa coreografía acompañada por su valet de chambelanes, recibiendo una cálida ovación por parte de los presentes.

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue el tradicional brindis, durante el cual se expresaron buenos deseos para la quinceañera en esta nueva etapa de su vida.

La celebración continuó con una agradable velada de cena-baile, en la que familiares y amigos disfrutaron de una noche inolvidable llena de música, convivencia y felicidad en honor de Ximena Abigaíl.