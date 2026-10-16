Isaac Balderas y Dina Hernández celebran su unión en elegante recepción

En un ambiente de amor y felicidad, Isaac Abiezer Balderas y Dina Lea Hernández, estrechando sus manos y cruzando sus miradas, dieron el sí más importante de sus vidas, uniendo sus vidas en sagrado matrimonio.

Los novios recibieron la bendición durante una ceremonia religiosa cristiana, en la que familiares y amigos los acompañaron en este importante acontecimiento.

Posteriormente, los ahora esposos y sus invitados se trasladaron a un elegante salón de la localidad, donde se realizó la recepción y la ceremonia civil.

Los padres de Dina Lea, Dina Lea Bravo y Óscar Hernández Flores, así como los papás de Isaac, Noé Balderas y Hortensia Cedillo, compartieron con la pareja la alegría de comenzar una nueva etapa.

También estuvieron presentes los hermanos del novio, Jaziel, Suriel, Esli y Jonathan Balderas, además de las familias Gámez Bravo y Balderas Gaona, quienes expresaron sus felicitaciones y buenos deseos a los recién casados.

Las múltiples muestras de cariño y las felicitaciones acompañaron a los nuevos esposos en la elegante recepción, donde los invitados compartieron conmovedores momentos, la alegría y el amor de los nuevos esposos que inician un nuevo capítulo en sus vidas.