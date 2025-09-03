María Luisa Celebra 86 Años en Reunión Familiar

Rodeada de su familia y sus más allegadas amistades, así disfrutó María Luisa la compañía de todos ellos en la fiesta que le fue organizada para celebrar sus 86 años de vida cumplidos.

La reunión tuvo lugar en un salón de eventos sociales en el que los invitados le cantaron las mañanitas a María Luisa y compartieron con ella un rico pastel y una merienda.

Los abrazos y regalos no faltaron para la festejada, especialmente los efusivos abrazos que expresaron el cariño y la alegría de tenerla en su vida.

No faltó la presencia de su hijo José Pablo, de la familia García Torres, quien organizó el festejo; sus nietas Denisse, Monserrath y Alejandra; sus bisnietos Pablito, Mateo y Paula; sus sobrinas Pablito, Mateo y Paula; sus primas Aracely Rotuna y Gogis Rotuna, además de amistades que consintieron y vivieron momentos especiales y divertidos con María Luisa, la reina de la fiesta.