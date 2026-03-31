Itzel Barrón celebra sus XV años en Monclova con misa y fiesta

Con gran alegría e ilusión, la joven Itzel Danaé Barrón lució su elegante vestido de color rosa que destacó su juvenil belleza en la celebración que se hizo en su honor por cumplir sus XV primaveras vividas.

La misa tuvo lugar en la Parroquia Sagrada Familia, donde estuvo acompañada por sus seres queridos, especialmente de sus padres Francisco Barrón y Fany Segoviano quienes agradecieron al creador por vivir este especial momento de su vida.

Posteriormente, familiares y amigos se trasladaron a un elegante salón de eventos sociales, donde se llevó a cabo la recepción, donde la festejada recibió efusivas muestras de cariño, felicitaciones y regalos.

Uno de los momentos más especiales de la velada fue cuando la quinceañera bailó su primer vals en compañía de su padre ante aplausos y emoción entre los asistentes.

Durante la celebración, Itzel también brindó con sus invitados, agradeciendo su presencia y el cariño recibido en esta fecha tan significativa.

Compartieron este inolvidable acontecimiento sus hermanos Jennifer, Briana y Gerson. También estuvieron presentes sus abuelos paternos, Juan Manuel Barrón y Santa Martha Hernández: su abuela materna, Doralicia González; sus tíos José Luis Barrera, Alejandra Amador, Patricia Cena y Alfonso Montellanos, así como sus padrinos de bautizo, Ubaldo Reyna y Santa Martha Barrón, quienes consintieron y compartieron inolvidables momentos con Itzel.